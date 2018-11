POL-RE: Castrop-Rauxel: Schlägerei auf der Straße Am Markt

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 0.30 Uhr, kam es auf der Straße Am Markt zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Zwölf Männer, im Alter von 20 bis 41 Jahren, stehen als Beteiligte derzeit fest. Elf Männer stammen aus Castrop-Rauxel, einer aus Herne. Der Hintergrund der Streitigkeiten stehen bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

