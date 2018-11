POL-RE: Marl: Vier Männer überfallen zwei 19-Jährige auf der Römerstraße

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 3.50 Uhr, gingen vier Männer zwei 19-Jährige Marler auf der Römerstraße, in Höhe der Backerei Thies, an. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung, bei der die vier Täter auf die beiden Marler einschlugen. Dabei stahlen die Täter einem 19-Jährigen die Geldbörse aus der Gesäßtasche, als dieser am Boden lag. Die Täter flüchteten dann mit der Geldbörse in unbekannte Richtung. Beide Geschädigten wurden zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Später fanden Passanten die persönlichen Papiere des 19-Jährigen auf dem Schulhof der Pestalozzi-Grundschule an der Carl-Duisberg-Straße. Die Sachen wurden dem Geschädigten wieder übergeben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

