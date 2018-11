POL-RE: Haltern am See: Unbekannte schlagen vor der Diskothek Stadtmühle auf 42-Jährigen ein

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 0.50 Uhr, kam es vor der Diskothek "Die Stadtmühle" an der Straße Zu den Mühlen zu einer Schlägerei. Dabei schlugen und traten drei bislang unbekannte Männer auf einen 42-Jährigen aus Dessau-Roßlau ein. Als durch das Personal der Polizei die Polizei gerufen wurde, ließen die Täter von dem 42-Jährigen ab und flüchteten durch die Bahnunterführung über eine Freitreppe in Richtung der Straße Hetfeld. Der erste Täter war 1,75 bis 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, trug eine helle Jeans, eine Daunenjacke und eine weiße Cap der Marke Gucci. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß, blond, wobei die Seiten anrasiert waren. Der dritte Täter war etwa 1,75 Meter groß und trug ein dunkles Cap. Der 42-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell