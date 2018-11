POL-RE: Waltrop: 38-Jähriger auf der Dortmunder Straße überfallen

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 2.30 Uhr, gingen mehrere unbekannte Personen einen 38-jährigen Waltroper auf der Dortmunder Straße von hinten an. Die Täter schlugen auf den 38-Jährigen so ein, dass er zu Boden stürzte. Sie nahmen dem Täter ein BVB-Trikot mit dem Rückennummer 9 und dem Aufdruck "DANIEL" und dessen Handy ab. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Alle Täter waren Mitte 20 Jahre alt. Einer trug eine graue Jogginghose, wobei ein Teil des Hosenbeins schwarz war und den weißen Aufdruck "Fight" trug. Bei dem Überfall wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell