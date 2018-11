POL-RE: Kreis Recklinghausen/Haltern am See/Marl: Falsche Polizeibeamte lassen nicht locker

Recklinghausen (ots) - In den vergangenen Tagen haben wieder mehrere Menschen im Kreis Recklinghausen Anrufe von "falschen Polizeibeamten" bekommen. Glücklicherweise blieb es in allen uns bekannten Fällen bei Betrugsversuchen - die Angerufen reagierten genau richtig: Sie beendeten das Telefonat und riefen unter der 110 die echte Polizei an. Auffällig war, dass vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger aus Haltern am See und Marl angerufen worden sind. Insgesamt wurden uns am Donnerstag und Freitag 13 solcher "Betrugsanrufe" gemeldet.

Die Masche ist fast immer die gleiche: Der Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und berichtet dann, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden wären. Weiter versuchen sie, die Angerufenen nach ihren Besitztümern und Vermögen auszufragen.

Verhaltenstipps, wenn Sie angerufen werden:

- Falls im Telefondisplay die Rufnummer der Polizei (110) - ggf. sogar mit lokaler Vorwahl - erscheint, dann handelt es sich NICHT um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Rufnummer 110 im Display.

- Gibt sich der/die Anrufer/in als Polizeibeamter/Polizeibeamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen niemals Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen - auch nicht an Boten oder an angebliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich sofort an die Polizei.

- Erfahrungsgemäß nutzen die Täter Telefonbucheinträge (im Internet) für ihre Suche nach Opfern. Überlegen Sie daher genau, ob ein Eintrag im Telefonbuch sinnvoll und nötig ist und lassen Sie Ihre Nummer gegebenenfalls löschen.

