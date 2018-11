POL-RE: Haltern am See: Überfall auf Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Marler Straße

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 22.30 Uhr, ging ein 18-jähriger aus Haltern am See einen 21-Jährigen aus Haltern am See auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Marler Straße an. Der 21-Jährige schubste den 18-Jährigen und zog diesem dann den Rucksack über den Hals. Mit dem Rucksack flüchtete der 18-Jährige dann in Richtung Kanalbrücke. Der Täter warf den Rucksack auf der Flucht weg, nahm vorher aber die Geldbörse mit Bargeld heraus. Das sich beide bekannt sind, konnte der 18-Jährige an der Wohnung seiner Mutter angetroffen werden. Zwischenzeitlich konnten Passanten den Rucksack mit den anderen Sachen in einem Gebüsch auffinden und der Polizei übergeben. Der Rucksack wurde dem 21-Jährigen wieder übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

