POL-RE: Recklinghausen: Vor den Augen der Polizei Autorennen geliefert

Recklinghausen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle auf der Theodor-Körner-Straße sind am späten Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, zwei Autofahrer negativ aufgefallen. Die Polizisten hörten laute Motorengeräusche, noch bevor sie die dazugehörigen Fahrzeuge sehen konnten. Wenig später bogen zwei Autos um die Kurve, die sich offensichtlich ein Rennen lieferten. Die Fahrer waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Anfangs fuhren sie nebeneinander her, bevor dann einer der Autofahrer vor dem Anderen einscherte. Die Polizisten forderten die Fahrer zum Anhalten auf, woraufhin ein 42-jähriger Mann aus Dortmund seinen Wagen stoppte. Ein Rennen gefahren zu sein, stritt er ab. Der andere Fahrer, ein 29-Jähriger aus Hamm, konnte wenig später ebenfalls angehalten und kontrolliert werden. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. Die Ermittlungen dauern an.

