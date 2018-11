POL-RE: Marl: Zwei Männer überfallen 19-Jährigen am Eduard-Weitsch-Weg

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 23.50 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer einen 19-jährigen Marker auf der Josefa-Lazuga-Straße, nahe dem City-See, an. und folgten ihm schließlich bis zum Eduard-Weitsch-Weg. Hier bedrohten die Beiden den 19-Jährigen mit einem Springmesser und nahmen ihm das Handy und einen kleinen Geldbetrag ab. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde der 19-Jährige nicht verletzt. Der Täter, der mit dem Springmesser drohte war etwa 19 Jahre alt, 1,70 Meter groß, von dünner Statur, trug einen grauen Kapuzen-Pullover und eine grüne West. Der andere Täter war 18 bis 19 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte einen schwarzen Bart und trug eine Gucci-Kappe. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

