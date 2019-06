Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht - Verdächtiger attackiert Polizisten

Minden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Polizei zu einer Unfallflucht in Dankersen gerufen. Vor Ort konnten die Streifenwagenbesatzungen eine Unfallstelle sowie ein beschädigtes Auto feststellen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die Einsatzkräfte die vermutlichen Nutzer des Wagens ermitteln. Als die beiden Alkoholisierten (23 und 28) der Wache in Minden zugeführt werden sollten, schlug der Ältere einem Polizisten (31) mit der Faust ins Gesicht. Für den Mann endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen 2.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über Notruf und meldeten eine Unfallstelle im Bereich der Kreuzung Heinrich-Drögemeierstraße und Dankerser Straße. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten folgenden Unfallhergang feststellen. So hatte der Fahrer eines Mazdas an der besagten Kreuzung diverse Absperrpfosten beschädigt. Anschließend setzte man mit dem beschädigten Auto die Fahrt fort. Während der Fahrt entlang der Dankerser Straße löste sich der linke Vorderreifen von der Felge. So fuhr man auf der Felge weiter und verursachte eine längere Kratzspur auf der Fahrbahn. Später stellte man den Wagen ab und ging in ein angrenzendes Wohnhaus. Dies beobachteten weitere Zeugen. Dies führte auf die Spur zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung kam es dann zu der Attacke gegen den Polizisten. Da die Verdächtigen abstritten das Fahrzeuge gefahren zu sein, wurden beiden auf der Polizeiwache Minden eine Blutprobe abgenommen. Der Mazda sowie die Bekleidung der Männer wurden sichergestellt. Der angegriffene Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

