Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rauchentwicklung im Keller

Hüllhorst (ots)

In den frühen Abendstunden des Donnerstags wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Bauerngehöft in Holsen gerufen. Hier wurde, ausgehend von einem Kellerraum, eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in dem Keller ein Grill abgestellt wurde, der mutmaßlich zumindest noch glimmte. Nun steht der 52-jährige Eigentümer des Gebäudes wegen Herbeiführen eine Brandgefahr unter Verdacht.

Als die Einsatzkräfte gegen 19 Uhr auf dem Anwesen in der Schmiedestraße eintrafen, stand der Keller voller Rauch und auch im darüber befindlichen, angemieteten Raum des DRK Hüllhorst konnte Rauch festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich anwesende Mitglieder des DRK in den Räumlichkeiten aufgehalten und den aufsteigenden Rauch bemerkt. Hierauf alarmierten sie die Rettungskräfte. Auch zwei Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes wurden durch den Rauch beschädigt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell