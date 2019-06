Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldbörse aus Auto entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag entwendete in Werste ein bisher Unbekannter aus einem silbernen Ford Focus eine Geldbörse. Der Wagen wurde am Mittwoch gegen 23 Uhr unter einem Carport in der August-Rürup-Straße abgestellt. Am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt. Wie die Täter das Auto öffneten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

