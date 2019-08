Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen für Körperverletzung gesucht

Osnabrück (ots)

Bereits am Samstag, 17.08.2019 ereignete sich gegen 12.15 Uhr ein Vorfall mit einer schwer verletzten Seniorin im Erdgeschoß eines Modehauses an der Großen Straße, für den die Polizei Zeugen bzw. die Verursacher sucht. Die 81-Jährige hielt sich in der Taschenabteilung von L&T auf, als sie plötzlich von einem Kind, aus Richtung Markthalle, angerempelt wurde und zu Fall kam. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Das 8-12-jährige Kind verließ mit seinen Eltern das Geschäft, ohne dass sie sich um die Frau kümmerten. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen des Vorfalls bzw. die verursachende Familie. Hinweise dazu bitte unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3103.

