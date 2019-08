Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei E-MTB aus Keller gestohlen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte zwei verschlossene E-MTB aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses der Rappstraße (Nähe Schwanenburgstraße) gestohlen. Auf noch unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zutritt in das Gebäude, suchten dort den Kellerbereich auf und nahmen die schwarzen Bikes der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid SL 500 (29Zoll Reifen) im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro an sich. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug bitte an die Polizei Osnabrück, Telefon 0541/327-3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell