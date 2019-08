Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zeugen gesucht!

Georgsmarienhütte (ots)

Der Polizei wurde am Sonntag gemeldet, dass über dem Panoramabad im Carl-Stahmer-Weg eine Drohne fliegen würde. Die Beamten ermittelten, dass am Sonntagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 14.05 Uhr, offensichtlich eine Drohne das Schwimmbad, aber auch den Außenbereich der Sauna überflog, bzw. dort still in der Luft stand. Die Polizei konnte den Drohnen-Piloten ermitteln und beschlagnahmte, nach richterlicher Anordnung, das Flugobjekt mit Datenträger. Die Ermittler bitten nun Zeugen, die die Drohne über dem Sauna-Außenbereich bemerkt haben und sich durch evtl. gefertigte Aufnahmen gestört fühlen, sich unter 05401 879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. Ein dementsprechender Aushang und eine Durchsage waren am Sonntag im Schwimmbad schon von den Beamten veranlasst worden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell