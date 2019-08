Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Unbekannter stiehlt Fahrrad und flüchtet

Bild-Infos

Download

Bersenbrück (ots)

Am Bahnhof (Bahnhofstraße) stahl ein etwa 16 bis 17 Jahre alter Täter am Sonntagabend ein Fahrrad. Der Eigentümer des weißen Damenrades überraschte den Unbekannten gegen 19.45 Uhr, der daraufhin mit seiner Beute in Richtung Lindenstraße flüchtete. Der Dieb wurde als ca. 1,80 m groß und dünn beschrieben. Er hatte dunkelblonde Haare, trug eine kurze, dunkle Hose, eine blau/rote Jacke und ein dunkles Basecap. Bei dem Diebesgut handelt es sich um das abgebildete weiße Fahrrad "Trekking Touringstar". Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell