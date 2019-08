Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher in Hellern unterwegs

Osnabrück (ots)

In der Straße Dieckriede brachen Unbekannte zwischen Samstagmittag (14 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten ein rückseitig gelegenes Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten, wo sie das Mobiliar nach Diebesgut durchsuchten. Ob sie dabei fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. In der Straße Heller Esch gerieten gleich zwei Einfamilienhäuser ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter versuchten zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Sonntagmorgen (08 Uhr) gewaltsam ins Innere zu gelangen, scheiterten jedoch. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3203 zu melden.

