Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Unfallflucht mit einem silberfarbenen BMW

Badbergen (ots)

Am Freitagmittag kam es auf der B 68, OT Langen, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silberfarbenen BMW der Fünferreihe war gegen 13 Uhr in Richtung Badbergen unterwegs und überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Zuletzt versuchte er einen größeren Lkw zu überholen, rechnete wohl aber nicht damit, dass vor dem Lkw noch ein größerer Trecker fuhr. Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung vermeiden. Der BMW-Fahrer zog in der Folge nach rechts zwischen den Lkw und den vorausfahrenden Trecker herüber und touchierte dabei die Front des Lkw. Das Kennzeichen und der Fahrer des BMW sind der Polizei bekannt. Gesucht wird allerdings noch der Autofahrer, der bei der Überholaktion gefährdet wurde. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück zu melden, da seine Aussage zum Unfallhergang wichtig ist. Telefon: 05431-90330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell