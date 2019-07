Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: BAB A6 Gemarkung Erlenbach: brennender Lkw nach technischem Defekt

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Freitag, 12.07.2019, 17.25 Uhr, geriet auf der BAB A6 im Bereich Erlenbach die Ladung eines Lkw nach technischem Defekt an der Bremsanlage des Aufliegers in Brand. Der Auflie-ger war mit Papierrollen beladen. Nachdem zunächst mehrere Reifen aufgrund der Wärmeentwicklung der Bremsanlage platzten, fing nach Abstellen des Lkw die Ladung Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Lösch-und langwieriger Bergungsarbeiten kam es bis in die Abendstunden zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Osten.

