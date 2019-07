Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Radfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung schwer verletzt

Durmersheim (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Donnerstagvormittag in der Poststraße nach einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen werden. Nach bisherigen Feststellungen hatte die 18 Jahre alte Velo-Lenkerin gegen 11 Uhr auf dem Weg in Richtung Bahnhof eine von rechts aus der Werderstraße herannahende Opel-Fahrerin nicht wahrgenommen und wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen. Die 31 Jahre alte Autofahrerin kam zusammen mit ihrem im Wagen befindlichen Kleinkind mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

