Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Radfahrerin kollidiert mit Auto

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagmittag sind in der Fremersbergstraße, im Bereich der Lichtentaler Allee, eine Autofahrerin und eine Radfahrerin kollidiert, wobei sich die Radlerin leichte Verletzungen zugezogen hat. Als die 56 Jahre alte Velo-Lenkerin kurz nach 12:30 Uhr fahrend einen dortigen Fußgängerüberweg queren wollte, ist es zur Berührung mit dem Wagen einer 76-Jährigen gekommen. Die Seniorin war nach bisherigen Erkenntnissen gerade in Begriff wieder anzufahren, nachdem sie zuvor einer Fußgängerin das Überqueren der Straße ermöglicht hatte. Die 56-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein.

