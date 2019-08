Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Belm (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag auf dem Schulgelände am Heideweg randaliert. Dabei wurde mit Pflastersteinen an der Grundschule der Glaseinsatz einer Tür zum Schulhof sowie an der gegenüberliegenden Turnhalle zwei Fensterscheiben eingeschlagen. In einem Innenhof wurde in der sogenannten "Stillen Ecke" das dortige Insektenhotel aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3.000 Euro. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Belm. Telefon: 05406-807790.

