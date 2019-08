Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Motorroller in Wehrendorf gestohlen

Bad Essen (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Wehrendorf einen Motorroller gestohlen. Die Täter schlichen sich an der Ecke zur Ortsstraße auf den Hof des dortigen Wohnhauses und nahmen das unverschlossene Zweirad der Marke Peugeot, Modell Speedfight 2, an sich. Auffällig an dem gelb-schwarzen Roller sind die seitlichen Aufkleber "Turkish Airlines". Möglicherweise wird das Fahrzeug von den Tätern noch mit dem Originalkennzeichen 222SZK benutzt. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib des Rollers nimmt die Bohmter Polizei unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell