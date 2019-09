Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Sonntag (15.09.2019), gegen 00.45 Uhr, vernahm ein Zeuge laute Motorengeräusche und schaute aus dem Fenster. Dabei musste er beobachten, wie ein Auto auf sein "Am Sommerberg" geparktes Fahrzeug prallte. Die Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt stellten bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Unfallverursacher fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkomattest bestätigte die erhebliche Alkoholbeeinträchtigung. Eine Blutprobe wurde erhoben und der Führerschein einbehalten. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro.

Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Anzeigenvorlage an die Staatsanwaltschaft Freiburg.

pk / wr

