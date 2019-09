Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt: Rückwärtsfahrt mit Folgen

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am Sonntagmorgen (15.09.2019), um 07.45 Uhr, stellte der Fahrer eines LKW sein Fahrzeug verbotswidrig auf dem Gehweg in der Hauptstraße ab. Als er wieder wegfahren wollte, setzte er zurück und kollidierte hierbei mit dem hinter dem Fahrzeug befindlichen Ampelmasten. Am Mast und auch an der Ampelanlage selbst entstand hierbei ein erheblicher Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die eingesetzte Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt beim Fahrer des LKW Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinwirkung. Der Führerschein des Fahrers wurde auf Anordnung des Bereitschaftsrichters beschlagnahmt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Dem Fahrer wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

