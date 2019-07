Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt missachtet - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Wer kann Hinweise geben? Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag am Kreisel in der Hochspeyerer Straße einem 20-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der 20-Jährige fuhr gegen 6 Uhr durch den Kreisel, als der Unbekannte von Alsenborn kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem später Unfallflüchtigen zu verhindern, wich der 20-Jährige aus. Dabei kollidierte er mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Wagen des 20-Jährigen und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummert 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

