Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eternitplatten im Wald abgeladen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag entdeckte ein 70-jähriger Zeuge in einem Waldstück zwischen Kaiserslautern und Hohenecken elf Eternitplatten, die bislang unbekannte Täter illegal entsorgt haben. Das nicht vorschriftsgemäße Entsorgen dieser asbesthaltigen Materialien im Wald stellt eine Straftat im Sinne des Strafgesetzbuchs dar. Eine unmittelbare Gefährdung von Personen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Trotzdem sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Angaben zu dem oder den mutmaßlichen Täter machen können. Die Eternitplatten wurden tief im Wald in Richtung der "Burg Hohenecken" gefunden. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2620. |slc

