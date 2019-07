Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte gehen auf 49-Jährigen los

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Körperverletzung, die sich am Sonntagabend in der Bleichstraße zugetragen haben soll. Ein 49-Jähriger gab bei der Polizei an, dass er gegen 21 Uhr von zwei ihm unbekannten Männern angegriffen wurde. Laut Aussagen des Mannes stieß einer der mutmaßlichen Täter mit dem Kopf gegen das Jochbein des Herren. Zeugen beobachteten außerdem, dass die Täter den 49-Jährigen mit einer Taschenlampe und einer Schusswaffe bedroht haben sollen. Im Anschluss flüchteten die Personen getrennt voneinander. Die Polizei sucht derzeit nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250. |slc

