Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann ruft Polizei und gerät selbst ins Visier der Beamten

Kaiserslautern (ots)

Ein 48-Jähriger rief am Sonntagmittag die Polizei, weil er angeblich von einem unbekannten Angreifer in seiner Wohnung im Schlehweg geschlagen wurde. Vor Ort konnte der Mann stark alkoholisiert angetroffen werden. Weil er dem Alkohol schon sehr zugesprochen hatte, ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille, konnte er keine konkreten Angaben zum mutmaßlichen Täter machen. Im und um das Anwesen des Herren konnten keine Personen festgestellt werden. Was die Polizisten jedoch bei dem Mann fanden, war eine geringe Menge Amphetamin. Ihn erwartet nun eine Anzeige. |slc

