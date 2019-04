Feuerwehr Essen

FW-E: Kabelbrand in U-Bahn-Tunnel Linie U11/U17, Bahnhof Karlsplatz geräumt, U-Bahn-Verkehr eingestellt

Essen-Altenessen-Nord, Altenessener Straße U-Bahnhof Karlsplatz, 24.04.2019, 16.51 Uhr (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am späten Nachmittag in Höhe des Karlsplatzes ein Signalkabel im streckenbegleitenden Kabelkanal der U-Bahn in Brand geraten. Die Rauchentwicklung löste die automatische Brandmeldeanlage aus, die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an. Als erste Maßnahme evakuierten die Retter den Bahnhof, weitere Kräfte machten sich auf die Suche nach dem Brandherd, löschten den Kabelbrand mit Kohlendioxyd-Löschern und einem Schaumlöscher ab. Aktuell (24.04.2019 19.00 Uhr) rücken die ersten Einsatzkräfte ab. In Folge wird die Ruhrbahn mit mehreren Leerfahrten die Wetterführung im Tunnel begünstigen und so eine Entrauchung herbeiführen. Ein Schienenersatzverkehr ist zeitnah eingerichtet worden und übernimmt die Fahrgäste oberirdisch. Wann die U-Bahn wieder regulär fährt, ist noch unklar. Das wichtigste zuletzt: Verletzt wurde niemand. (MF)

