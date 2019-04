Feuerwehr Essen

FW-E: Verkehrsunfall - Fahrer vermutlich eingeklemmt

Essen-Rüttenscheid (ots)

Am 18.04.2019 um 13:50 kam es im Kreuzungsbereich Pelmannstr. / Virchowstr. in Essen-Rüttenscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei kippte der PKW , mit einer weiblichen Fahrerin auf die Fahrerseite um. Erste Meldungen über die eingehenden Notrufe stellten die Vermutung in den Raum, die Fahrerin sei eingeklemmt. Doch wie die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes feststellten, war die Fahrerin nicht eingeklemmt, befand sich aber noch im verunfallten Fahrzeug. Nach notärztlicher Sichtung wurde die Fahrerin weiter medizinisch versorgt und da eine Verletzung der Wirbelsäule zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, eine achsgerechte Rettung der Person aus dem Fahrzeug eingeleitet. Dafür wurde das Dach des PKW durch technische Hilfeleistungsmaßnahmen entfernt. Danach die Patientin aus dem Fahrzeug gerettet und dem zuständigem Fachkrankenhaus zugeführt. Abschließend wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr aufgerichtet und die Batterie abgeklemmt. Zur Unfallermittlung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

