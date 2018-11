POL-CUX: 37-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw + Unfallflucht nach Zeugenhinweisen rasch geklärt + 38-Jährige stark alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots) - 37-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw

Am Donnerstagabend (29.11.2018) ereignete sich gegen 23:20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 37-Jährige aus der Gemeinde Loxstedt befuhr mit seinem Audi die A 27 in Richtung Cuxhaven. An der Anschlussstelle Stotel wollte er von der Autobahn abfahren. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überfuhr eine beginnende Schutzplanke. Anschließend streifte das Fahrzeug mehrere im Sichtdreieck befindliche Bäume und kam zum Stillstand. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

Unfallflucht nach Zeugenhinweisen rasch geklärt

Cuxhaven. Am Donnerstag beobachtete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 17:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Steinmarner Straße, bei dem ein Kia mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammenstieß und diesen gegen einen Baum schob. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Am gleichen Abend wies ein Spaziergänger auf einen Kia hin, der sich im Bereich des Pastor-Drägert-Weges festgefahren hatte. Ein 29-jähriger Mann aus Nienburg (Weser) gab sich als Fahrzeugführer zu erkennen. Da er deutlich alkoholisiert war, veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme und stellten seinen Führerschein sicher.

38-Jährige stark alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven. Eine 38-jährige Dacia-Fahrerin geriet am Donnerstagabend in der Altenwalder Chaussee in eine Alkoholkontrolle der Polizei. Einem ersten Test am Alkomaten zufolge war sie absolut fahruntüchtig. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher. Gerade in der Weihnachts(markt)zeit ist auch weiterhin verstärkt mit Alkoholkontrollen zu rechnen.

