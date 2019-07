Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung Nutztierhalter: Heuballen mit Jakobs-Kreuzkraut gestohlen!

Sembach (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag 27. Juni, und Sonntag, 30. Juni, in der Gemarkung "Pfaffenseite" (Verlängerung der Friedhofstraße in Richtung US-Liegenschaft) von einer Wiese 20 Rundballen Heu gestohlen. In den Heuballen befindet sich Jakobs-Greiskraut, auch Jakobs-Kreuzkraut oder Jakobskraut genannt. Das Kraut enthält ein Gift, das für Nutztiere, insbesondere Pferde, schädlich sein kann.

Zehn der gestohlenen Heuballen fand der geschädigte Landwirt einige hundert Meter weit weg. Offensichtlich waren sie auf einer benachbarten Wiese zum Abtransport abgelegt worden. Die Diebe müssen zum Transport der Ballen landwirtschaftliches Gerät verwendet haben. Die Rundballen haben einen Durchmesser von etwa 1,70 Meter. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat vergangene Woche oder am Wochenende ein landwirtschaftliches Fahrzeug in der Gemarkung "Pfaffenseite" bemerkt oder den Transport von Rundballen beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib der zehn Heuballen geben? Wo wurden seit dem 27. Juni solche Ballen zum Kauf angeboten? Wo werden seit dem 27. Juni Heuballen gelagert, die zuvor noch nicht dort lagerten? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

