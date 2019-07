PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 28.07.2019

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, 65239 Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Samstag, 27.07.2019, 10:50h Am Samstagmorgen kam es in der Frankfurter Straße in Hochheim am Main zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 46-jährige Hochheimerin befuhr mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Hochheim a.M. aus Richtung Freiherr-von-Stein-Straße kommend. Beim Einbiegen in den Berliner Platz übersah sie eine 73-jährige Fußgängerin aus Hochheim a.M. und stieß mit dieser zusammen. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

2. Verkehrsunfall, 65760 Eschborn, Leiershohlstraße/Grüner Weg Samstag, 27.07.2019, 18:30h Am frühen Samstagabend parkte ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Eschborn sein Fahrzeug in eine Parklücke in der Leiershohlstraße, wobei er das hinter ihm geparkte Fahrzeug einer 32-jährigen Frankfurterin beschädigte. Nach diesem Unfallgeschehen verließ der Mann die Örtlichkeit, kam jedoch wieder zu seinem Fahrzeug zurück. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher auf Gehhilfen angewiesen ist und diverse Medikamente einnehmen muss. Diese könnten unter Umständen zur Fahruntüchtigkeit führen, weshalb eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 1200,-EUR. Der Verursacher wurde nach den polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Pressemitteilung gefertigt von KvD Hofheim, Pst. Hofheim

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell