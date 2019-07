PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 27.07.2019; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Hofheim (ots)

1. Unfallflucht im MTZ In Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Parkebene A8, kam es zu einer Unfallflucht. Am Freitag, den 26.07.2019, in der Zeit von 15:30 - 19:30 Uhr, wurde der Daimler-Chrysler, Typ ML 320 CDI, Farbe braun, mit Limburger Kennzeichen, an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionaler Verkehrsunfalldienst unter Telefon (06190) 9360 - 0 entgegen.

2. Diebstahl aus Kraftfahrzeug In der Zeit von Donnerstag, den 25.07.2019, 22:10 Uhr - Freitag, den 26.07.2019, 06:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus Kfz. Das Fahrzeug, ein schwarzer Seat Alhambra, war in Hochheim im Fuldaweg 8 geparkt. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeug und entwendeten mehrere Pakete aus dem Fahrzeug. In den Paketen befand sich Kleidung in Wert von ca. 135 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter Telefon (06145) 5476 - 0 entgegen.

3. Unfall mit Motorradfahrer (Leichtkraftrad) Am 24.07.2019, 15:48 Uhr, ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 16-jähriger Zweiradfahrer aus Eppstein verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Kradfahrer die Altenhainer Straße in Kelkheim-Fischbach. Im Kreuzungsbereich der Taunusstraße missachtete ein 71-jähriger Kelkheimer mit seinem Audi A7 die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde am Handgelenk leicht verletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

4. Mehrere, verm. hitzebedingte, Brände im Bereich MTK Am Freitag, den 26.07.2019, 14:56 Uhr, wurde erneut ein Brand in Kelkheim Fischbach, Odenwaldstraße gemeldet. Dort hatte es am Tag zuvor schon gebrannt. Es brannte ein Gerstenfeld auf ca. 100 x 60 Metern. Der Sachschaden wird hier auf 500 Euro geschätzt.

Am Samstag, den 27.07.2019, 02:30 Uhr, brannte in Liederbach-Oberliederbach, Häuserhöfer Pfad, ebenfalls ein Strohballen und ca. 150 m² abgemähte Wiese. Der Sachschaden wird auf 35 Euro geschätzt.

Am Freitag, den 26.07.2019, 17:06 Uhr, brannte es ebenfalls in Flörsheim, Artelgraben, dortiges Kleingartengelände. Zunächst brannte es in einer Gartenparzelle. Durch Hitze und Trockenheit griff das Feuer auf eine weitere Parzelle über. Der Sachschaden wird auf 2000 - 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



