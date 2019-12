Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hüllhorst (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten bisher Unbekannte in eine Tankstelle an der Mindener Straße einzubrechen. Ob der Einbruch misslang oder ob die Täter gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Einbrecher ein Fenstergitter an der Hauswand ab. In die Geschäftsräume eingedrungen sind die Täter allerdings nicht. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

