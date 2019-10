Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am 03.10.2019, gegen 02.00 Uhr, wurden 19 Rettungskräfte der Feuerwehr Ihringen, des DRK und der Polizei wegen eines angebrannten Essens in einer Kellerwohnung in Ihringen alarmiert. Der für diesen Fall installierte Rauchmelder hatte ausgelöst und den eingeschlafenen und alkoholisierten Wohnungsinhaber gerettet.

Mehrere Zeugen hatten am 03.10.2019, um 20.30 Uhr, in Bötzingen versucht, einen betrunkenen Autofahrer aufzuhalten, nachdem dieser gegen ein geparktes Motorrad gefahren war. Bei der polizeilichen Fahndung wurde festgestellt, dass das Motorrad nicht beschädigt war. Um 21.10 Uhr wurde der Gesuchte dann einige Straßen weiter, biertrinkend und in seinem Auto, von der Polizei angetroffen. Von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt.

