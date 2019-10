Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.10.19, gegen 17.50 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr in der Wiesental- und Dammstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radlern. Ein 32-jähriger Mann soll hier im Kreisverkehr eine 79-jährige Radfahrerin überholt haben. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht am Fuß. Sie schilderte, dass sie beim Überholen berührt wurde und hierdurch stürzte. Der Unfall soll durch einen Zeugen beobachtet worden sein. Dieser ist jedoch bislang unbekannt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, Zeugen.

Kj

