Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Lauchringen: Betrunkener Autofahrer steht auf A 98

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zum Donnerstag, 03.10.2019, mit seinem beschädigten Pkw auf der A 98 bei Lauchringen stehen geblieben. Gegen Mitternacht hatten andere Autofahrer die Polizei darüber verständigt. Diese traf in dem Wagen auf einen stark alkoholisierten 27 Jahre alten Mann. Eine Alkoholüberprüfung ergab zwei Promille. Sein Ford stand auf der linken Seite nur noch auf den Felgen. Anhand von Kratzspuren auf der Straße konnte als Unfallstelle eine Überquerungshilfe am Ortseingang von Tiengen lokalisiert werden, die der Mann überfahren hatte. Es folgte eine Blutentnahme, seinen Führerschein übergab der Mann freiwillig der Polizei. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell