Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Lkw reißt Stromleitung um - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer hatte am Mittwoch, 02.10.2019, in Bernau nicht bemerkt, dass sein Kran nicht eingefahren war und riss eine Starkstromleitung mit. Gegen 14:20 Uhr war der 37-jährige Lkw-Fahrer von der Straße Im Schandbächle in die Todtmooser Straße eingebogen. Dabei berührte er mit dem ausgefahrenen Kranen die Stromleitung und riss diese mitsamt einem Mast zu Boden. Da die Leitungen direkt über dem Führerhaus hingen, konnte der Fahrer seinen Lkw nicht verlassen. Neben der Feuerwehr wurde auch der Energieversorger verständigt, der Entwarnung geben konnte. Der Lkw-Fahrer konnte unverletzt sein Gefährt verlassen. Die Stromleitung wurde gesichert und repariert.

