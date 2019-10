Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall auf der Bergseekreuzung - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 02.10.2019, ist ein Verkehrsunfall auf der Bergseekreuzung in Bad Säckingen passiert. Dabei erlitt ein 62 Jahre alter Dacia-Fahrer leichte Verletzungen. Gegen 23:20 Uhr hatte eine 25 Jahre alte Mazda-Fahrerin die Vorfahrt des Dacia nicht beachtet. Sie war auf der Bergseestraße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs und war beim Einfahren in die B 34 mit dort fahrenden Dacia kollidiert. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Verletzten. Der Dacia war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden.

