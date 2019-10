Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W: Sachbeschädigung am Bahnhof Hausen-Raitbach - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.10.19, gegen 23.30 Uhr, wurden zwei Glasscheiben an einem Fahrradunterstand am Bahnhof Hausen-Raitbach mit einem Stein eingeschlagen und beschädigt. Aufgrund von Zeugenhinweisen richtet sich der Verdacht gegen einen Jugendlichen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht mögliche weitere Zeugen, welche die Sachbeschädigung beobachtet hatten.

