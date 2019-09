Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ruhestörende Musik

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Fall von Ruhestörung mussten Beamte der Polizei Grünstadt am Sonntag, 22.09.2019 um 15:20 Uhr ausrücken. Eine Anwohnerin des Leininger Rings in Bockenheim hatte mitgeteilt, dass ihr Nachbar bereits seit geraumer Zeit die Umgebung mit extrem lauter Musik beschallen würde. Die Streife konnte die Quelle des Lärms schnell ausfindig machen, jedoch war der Zugang zu dem Anwesen mit einem verschlossenen Hoftor versperrt. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand, weil man es wegen der lauten Musik wohl nicht wahrnahm. Erst als ein Beamter am Hoftor empor kletterte, konnte eine Person im Innern des Hofes dazu bewegt werden, das Hoftor zu öffnen. Der 29-jährige Verantwortliche wurde aufgefordert, die Musik sofort abzustellen, was er dann auch tat. Er gab an, nur etwas ausprobieren zu wollen. Dies war wenig plausibel, da die Beschallung des Ortes bereits seit mehr als einer Stunde im Gange war. Dem Verantwortlichen wurde aufgetragen Ruhe zu halten und für die Zuwiderhandlung die Beschlagnahme seiner Anlage angedroht. Der Verbandsgemeinde Leiningerland wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige zugesandt, damit für diese Zuwiderhandlung gegen das Landes-Immissionsschutzgesetz ein Bußgeld festgesetzt werden kann.

