Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an KFZ

Tiefenthal (ots)

Im Tatzeitraum 21.09.2019 zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr haben unbekannte Täter In den Birkengärten in Tiefenthal drei geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe wird jeweils auf ca. 500EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

