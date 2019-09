Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt - Schlägerei in Gaststätte

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, 22. September 2019, gegen 02.00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zunächst soll es zu Streitigkeiten gekommen sein, da eine 42-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann aus Neustadt zur Sperrstunde die Lokalität betraten und durch die Angestellten aufgefordert wurden die Gaststätte zu verlassen. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen wodurch die 42-jährige Frau eine blutige Lippe davontrug. Alle Beteiligten verweigerten eine Untersuchung durch den Rettungsdienst. Die 42-jährige Frau war deutlich alkoholisiert und erhielt gemeinsam mit ihrem Begleiter einen Platzverweis für die Lokalität. Diesem kamen sie widerwillig nach. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung gegen die Beteiligten aufgenommen.

