Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Weisenheim am Sand (ots)

Am 20.09.2019 gegen 17:50 Uhr befuhren ein 8-jähriger Junge aus Weisenheim am Sand und seine ebenfalls 8-jährige Freundin mit ihren Fahrrädern die Seligmannsgasse in Weisenheim am Sand in Richtung Ritter-von-Geißler-Straße. Im Kreuzungssbereich Seligmannsgasse, Ritter-von-Geißler-Straße hielt das vorausfahrende 8-jährige Mädchen mit seinem Fahrrad an, um auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Der 8-jährige Junge fuhr jedoch unvermittelt in die Ritter-von-Geißler-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 50-jährigen Dacia-Fahrers. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wodurch der Junge zu Boden fiel. Der Junge verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wurde jedoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

