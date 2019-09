Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Unfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am Morgen des 13.09.2019 gegen 08.45 Uhr kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 20-jährige Fahrradfahrer aus Wachenheim befuhr die Bruchstraße in aufsteigender Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 48 streifte ihn ein bislang unbekannter anthrazitfarbener Opel Zafira von hinten, sodass der junge Mann zu Fall kam. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer mehrere Schürfwunden. Der Unfallverursacher entfernte sich unverzüglich von der Unfallstelle, indem er die Bruchstraße weiter fuhr. Der Geschädigte kam zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Bad Dürkheim. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Pkw oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Steffen Rau, Dienstgruppenleiter



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell