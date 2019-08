POL-WHV: Schaufensterscheibe eingeworfen

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Wilhelmshaven- Am 26.08.19 wurde gegen 20.00 Uhr in der Rhein- Ecke Allerstraße durch bislang unbekannte Täter eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Die beiden Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß von der Rheinstraße in die Allerstraße. Sie werden als männlich, etwa 30 Jahre alt und etwa 190 cm groß beschrieben. Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer: 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

