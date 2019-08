Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Jever, Am Montag, dem 26.08.2019, kam es gegen 16:15 Uhr, an der Einmündung Schützenhofstraße Ecke Hohewarf zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Pkw-Führer übersieht beim Linksabbiegen den entgegen kommenden, vorrangigen 49-jährigen Motorradfahrer. Es kommt zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wird. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

