POL-WHV: Kennzeichenmissbrauch

Varel- Am 26.08.19 gegen 19 Uhr stellten Beamte des Polizeikommissariates Varel im Amselweg einen im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw fest, an welchem nicht dazugehörige Kennzeichen angebracht waren. Stattdessen befanden sich an diesem Wagen bereits entstempelte Kennzeichen, welche ursprünglich für ein anderes Fahrzeug vergeben wurden. Den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

