Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch im Wangerland - Täter versuchten das Schloss aufzubohren

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Zeit von Freitagnachmittag, 23.08.2019, bis Sonntag, 25.08.2019, gegen 17:35 Uhr.

Bisher unbekannte Täter versuchten an einem Einfamilienhaus in der Grimmenser Straße das Türschloss einer Seiteneingangstür aufzubohren, um sich so Zutritt zum Wohngebäude zu verschaffen.

Es blieb beim Versuch, jedoch bittet das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell